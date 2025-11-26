Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε πέντε ανήλικα αγόρια

Ιερέας αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση από πέντε ανήλικα αγόρια, που τον κατήγγειλαν και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για έναν 47χρονο που λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, οι καταγγελλόμενες πράξεις του οποίου έλαβαν χώρα τον περασμένο Αύγουστο.

«Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, κατήγγειλαν τα περιστατικά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.

Από έρευνα των αρχών στο σπίτι του 47χρονου ιερέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία στάλθηκαν για εργαστηριακή εξέταση. Η δικογραφία που σχημαρίστηκε εις βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.