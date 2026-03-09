Μενού

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε με το αυτοκίνητο του σε τράπεζα επειδή του κατέσχεσαν το σπίτι

Απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε τράπεζα επειδή, όπως είπε, του κατέσχεσε το σπίτι.

Reader symbol
Newsroom
Ελληνική αστυνομία περιπολικο
Ελληνική αστυνομία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν ενας 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη τραπεζικού υποκαταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 5.30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, όπου συνέλαβε τον ηλικιωμένο, ο οποίος φαίρεται πως έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό, πέφτοντας στην τζαμαρία.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι ενήργησε σκόπιμα, επειδή η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ