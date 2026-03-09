Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε με το αυτοκίνητο του σε τράπεζα επειδή του κατέσχεσαν το σπίτι

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν ενας 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη τραπεζικού υποκαταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 5.30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, όπου συνέλαβε τον ηλικιωμένο, ο οποίος φαίρεται πως έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό, πέφτοντας στην τζαμαρία.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι ενήργησε σκόπιμα, επειδή η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του.