Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 21χρονο υπάλληλο που βιντεοσκοπούσε πελάτισσα στις τουαλέτες

Στον 21χρονο η εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορία για παράνομη βιντεοσκόπηση.

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 21χρονο υπάλληλο εταιρείας, ο οποίος συνελήφθη επειδή βιντεοσκοπούσε παράνομα, με το κινητό του τηλέφωνο, μία 68χρονη πελάτισσα στις τουαλέτες της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η εισαγγελέας τού απήγγειλε κατηγορία για παράνομη βιντεοσκόπηση και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες (10/11) το μεσημέρι, στη Θέρμη, όταν η 68χρονη αντιλήφθηκε την πράξη του νεαρού υπαλλήλου.

Ο ίδιος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, προέβη άλλες δέκα φορές κατά το παρελθόν σε ανάλογες πράξεις.

