Θεσσαλονίκη: Κανονικά λειτουργούν τα ταξί από αύριο, Τρίτη

Κανονικά στους δρόμους θα κυκλοφορήσουν από τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης τα ταξί της Θεσσαλονίκης, καθώς λήγει η 24ωρη απεργία του κλάδου, στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» γνωστοποιεί με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η απεργία λήγει τα ξημερώματα 05:00 και βγαίνουμε κανονικά στην δουλειά αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου», με την επισήμανση ότι «θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις και ενημερώσεις σχετικά με το νομοσχέδιο».
