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Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε Πολωνός τουρίστας που έκανε μπάρμπεκιου και προκάλεσε πυρκαγιά

Συνελήφθη Πολωνός τουρίστας ο οποίος έκανε διακοπές στην Ελλάδα και κάνοντας μπάρμπεκιου προκάλεσε φωτιά από αμέλεια.

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Φωτιά | Eurokinissi
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Σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια, κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ συνολικά κάηκε έκταση 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.

«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται» απολογήθηκε ο 40χρονος που ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα γα διακοπές.

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