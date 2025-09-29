Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση από 19χρονο

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/9) στην περιοχή των Κουφαλίων. Ο νεαρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες και την προανάκριση της αστυνομίας, απομόνωσε την 17χρονη και της επέδειξε ένα κουτί με προφυλακτικά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.