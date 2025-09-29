Μενού

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση από 19χρονο

Ανήλικη κατήγγειλε 19χρονο για σεξουαλική παρενόχληση στη Θεσσαλονίκη.

Newsroom
Περιπολικό
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Στη σύλληψη ενός 19χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκηο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/9) στην περιοχή των Κουφαλίων. Ο νεαρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες και την προανάκριση της αστυνομίας, απομόνωσε την 17χρονη και της επέδειξε ένα κουτί με προφυλακτικά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

