Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση από 19χρονο

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (27/9) στην περιοχή των Κουφαλίων. Ο νεαρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες και την προανάκριση της αστυνομίας, απομόνωσε την 17χρονη και της επέδειξε ένα κουτί με προφυλακτικά.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.
