Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για βιαστή οδήγησε σε ιλιγγιώδη καταδίωξη - Πήγε να ξεφύγει με φορτηγό

Στη σύλληψη ενός 28χρονου, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, προέβησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία της 21 ετών συζύγου του, πως ο δράστης την είχε βιάσει επανειλημμένα.

Ο ύποπτος για σεξουαλική κακοκποίηση κάθε άλλο παρά εύκολα δεν «φόρεσε» της χειροπέδες, καθώς, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν, χθες το βράδυ, στην περιοχή των Μετεώρων, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με το Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε, επιχειρώντας να διαφύγει.

Ύστερα από καταδίωξη, στην οποία ο 28ρονος εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο ίδιος συνελήφθη, παρά την αντίσταση που προέβαλε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.