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Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για παρενόχληση 15χρονου από 74χρονο γιατρό κατά τη διάρκεια εξέτασης

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 15χρονου σε ιατρείο.

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peripoliko
Περιπολικό της αστυνομίας. | INTIME
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Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου, κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγωνιστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στην μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

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