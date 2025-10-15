Θεσσαλονίκη: Καθημερινό bullying σε 11χρονο - Η μητέρα καταγγέλει αδιαφορία του σχολείου

​Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε δημοτικό σχολείο στο Παλιόκαστρο, όταν ένας 11χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του λίγο πριν ξεκινήσει το μάθημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ οι γονείς του καταγγέλλουν ότι το φαινόμενο του bullying είναι καθημερινό στο συγκεκριμένο σχολείο.

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε το περιστατικό μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»: «Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν στις τάξεις, όλα τα παιδιά πηγαίνουν σε μια γραμμή.

Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε, ρίχνοντάς του μπουνιά στο κεφάλι.

Έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε και συνέχισε να τον χτυπά κάποιο άλλο παιδάκι με μπουνιές στο κεφάλι».

Η ίδια κατήγγειλε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα: «Αυτό γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο».

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, η στάση του σχολείου απέναντι στο περιστατικό ήταν αδιάφορη. «Το παιδί μου ήταν χτυπημένο στο κεφάλι και δεν με ενημέρωσαν.

Από το 2024 που ήρθαμε σε αυτό το σχολείο τρώει bullying. Η διευθύντρια μου είπε να μάθω στο παιδί μου να μη δίνει σημασία».

Ακόμη, όπως ανέφερε, η διευθύντρια φέρεται να δικαιολόγησε τους μαθητές που επιτέθηκαν στον γιο της, λέγοντας ότι ήταν «από καλές οικογένειες».

Η μητέρα του 11χρονου τόνισε επίσης ότι αναγκάζεται να βρίσκεται συχνά έξω από το σχολείο για να προστατεύει το παιδί της, γεγονός που την έχει οδηγήσει να μην εργάζεται.

Όπως καταγγέλλει, όταν απευθύνθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να αναφέρει το περιστατικό, «δέχθηκε παρατήρηση» για την παρουσία της έξω από το σχολείο.