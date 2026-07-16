Θεσσαλονίκη: Κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε στον βυθό στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για εντοπισμό πολεμικού υλικού σε βάθος 31 μέτρων.
Ο εντοπισμός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
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