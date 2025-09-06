Θεσσαλονίκη: Κλειστοί οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» του μετρό μετά από απειλή

Με εντολή της αστυνομίας, κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία των σταθμών μετρό στη Θεσσαλονίκη, «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έπειτα από νεότερη ενημέρωση διεξάγονται κανονικά πλέον, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη.

Στους σταθμούς «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία», εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως περιείχαν σπρέι για γκράφιτι.

Ο «συναγερμός» έληξε και οι δύο σταθμοί που νωρίτερα είχαν κλείσει τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.