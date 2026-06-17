Θεσσαλονίκη: Κληρικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πεθεράς του

Στη σύλληψη ενός κληρικού προχώρησαν οι Αρχές, μετά από καταγγελία για επεισόδιο σε βάρος της πεθεράς του, στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 65χρονης πεθεράς, το επεισόδιο έλαβε χώρα, χθες το πρωί της Τρίτης 17 Ιουνίου, μπροστά στα μάτια της 8χρονης κόρη του.

Ο 34χρονος διάκονος (σε ιερό ναό) αναμένεται να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου.

Όπως κατήγγειλε η πεθερά, ο γαμπρός της τής επιτέθηκε προκειμένου να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει στην κόρη της και σύζυγο του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είπε ότι την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο, σπρώχνοντάς την προς τα κάτω. Όπως υποστήριξε, το επεισόδιο σημειώθηκε όσο βρισκόταν μπροστά η ανήλικη κόρη του, που έβαλε τα κλάματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έκανε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Χαριλάου - Αναλήψεως.