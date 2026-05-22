Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτέθηκε σε περαστικούς για να προστατεύσει το μικρό του

Μια ιδιαίτερη σκηνή εκτυλίχθηκε στην οδό Ολυμπιάδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα κοράκι προσπάθησε με κάθε τρόπο να προστατεύσει το μικρό του, το οποίο βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, ανάμεσα σε περαστικούς και οχήματα.

Στην προσπάθειά του να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από το νεοσσό, το πουλί έκανε επανειλημμένες εφορμήσεις προς όσους πλησίαζαν το σημείο, με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν ελαφρά από τα νύχια του, ενώ αρκετοί ακόμη αιφνιδιάστηκαν από τις ξαφνικές κινήσεις του.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, το κοράκι λειτουργούσε καθαρά από ένστικτο προστασίας απέναντι στο μικρό του, το οποίο βρισκόταν εκτεθειμένο και πιθανότατα φοβισμένο μέσα στο αστικό περιβάλλον.

Κάτοικοι της περιοχής και εργαζόμενοι σε κοντινά καταστήματα ανησύχησαν από την κατάσταση και προσπάθησαν να αναζητήσουν βοήθεια μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση παρέμβαση.

Η λύση που έσωσε το μικρό πουλί

Τελικά, τη λύση έδωσε ένας καταστηματάρχης της περιοχής, ο οποίος με ιδιαίτερη προσοχή και ψυχραιμία πλησίασε το σημείο φορώντας κράνος για προστασία και κρατώντας μια σκούπα ώστε να κρατήσει ασφαλή απόσταση από το ανήσυχο πτηνό.

Ο άνδρας τοποθέτησε προσεκτικά το μικρό κοράκι μέσα σε χαρτοκιβώτιο και το μετέφερε σε κοντινό πάρκο, όπου το άφησε σε πιο ασφαλές και ήσυχο περιβάλλον, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη μητέρα του να το εντοπίσει ξανά.

Οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν υπέστησαν μόνο μικρές αμυχές και επιφανειακά τραύματα, τα οποία περιποιήθηκε φαρμακοποιός της περιοχής.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά το έντονο προστατευτικό ένστικτο που έχουν τα κοράκια απέναντι στα μικρά τους, ιδιαίτερα όταν νιώθουν ότι εκείνα βρίσκονται σε κίνδυνο μέσα σε ένα δύσκολο αστικό περιβάλλον.