Θεσσαλονίκη: Ληστής ένιωσε το πνεύμα των Χριστουγέννων - Έμπαινε σε αυλές και έκλεβε στολίδια

Ένας άντρας που έγινε γνωστός ως «ληστής των Χριστουγέννων» δρα τον τελευταίο καιρό στη Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας όχι τιμαλφή, προϊόντα τεχνολογίας ή χρήματα, αλλά...χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Όπως μεταφέρει το MEGA, ο άνδρας παραβίαζε αυλές για να κλέβει στολίδια εκτεθειμένα στο εξωτερικό των σπιτιών, όπως λαμπιόνια, Άγιους Βασίληδες και ταράνδους.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας τον αποτυπώνει σε βίντεο όπου έχει γίνει «τσακωτός» επί τω έργω, τη στιγμή που πηδά πάνω από την περίφραξη σπιτιού, και αρχίζει να επιθεωρεί την αυλή για την καλύτερη «λεία».

Πού χτυπά ο ληστής των Χριστουγέννων

Αυτό το τελευταίο βίντεο έχει ληφθεί από ιδιοκτησία στη λεωφόρο Παπανικολάου, βόρεια της Θεσσαλονίκη. Στο υλικό δεν φαίνεται να κινείται επαγγελματικά, σπαταλώντας χρόνο έχοντας παραβιάσει την κατοικία, ψαχουλεύοντας το εξωτερικό χριστουγεννιάτικο δέντρο για ό,τι του «χτυπά» στο μάτι.

Με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, προσπαθεί να αφαιρέσει τα λαμπάκια του δέντρου, ενώ πάνω στην προσπάθεια γλιστρά και πέφτει στο έδαφος προτού καταφέρει να φύγει με δυσκολία.