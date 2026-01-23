Θεσσαλονίκη: Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα

Κάμερα σπιτιού στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης κατέγραψε, έξω από την εξώπορτα, τέσσερις λύκους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, το βίντεο καταγράφηκε μία από τις προηγούμενες μέρες και αποτυπώνονται τέσσερις λύκοι να βρίσκονται ακριβώς έξω από την πόρτα του οικήματος.

Υπάρχει και ένα πρωινό βίντεο από το ίδιο σπίτι, όπου καταγράφεται τουλάχιστον ένας λύκος να περνάει από το σημείο.

Το βράδυ της Πέμπτης (22/01), στο σημείο έφτασε κλιμάκιο από το δασαρχείο αλλά και μία περιβαλλοντική οργάνωση για να προσπαθήσουν να τους πιάσουν και να τους απομακρύνουν από την αστική ζώνη.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν τελικά εντόπισαν κάτι.

Σημειώνεται πως τα ζώα, παρότι άγρια, φαίνεται ότι έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην παρουσία ανθρώπων στην περιοχή, που, μάλιστα, λέγεται Λυκόρεμα.