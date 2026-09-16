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Θεσσαλονίκη: Μαχαιρωμένος βρέθηκε αλλοδαπός στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ

Μια αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ένας αλλοδαπός βρέθηκε μαχαιρωμένος και διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ.

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Περιπολικό | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 16.09 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με το thestival.gr, στις 18:15 ένας αλλοδαπός -πιθανότατα Σύριος- εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην οδό Φιλίππου απέναντι από την Ρωμαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης τραυμάτισε το θύμα σε κοιλιά και γλουτό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η κατάστασή του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ απέκλεισε τον χώρο.

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