Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» αστυνομικοί επιτέθηκαν σε γυναίκα - Της έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν τέσσερις «μαϊμού» αστυνομικοί με διακριτικά που ανέγραφαν «Police», την παγίδευσαν το βράδυ της Παρασκευής (19/6).

Η γυναίκα προσπαθούσε να μπει στην πολυκατοικία όπου διαμένει, όταν την προσέγγισαν και την ακινητοποίησαν τα τέσσερα άτομα, τα οποία πέρα από τα διακριτικά της Αστυνομίας, είχαν και καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Θεσσαλονίκη: «Πού έχεις τα ναρκωτικά;»

Ένας εξ αυτών την απέιλησε μάλιστα, βάζοντάς της πιστόλι στον κρόταφο. Στη συνέχεια τη ρώτησαν «πού είναι τα ναρκωτικά;», την έβρισαν, την απείλησαν και τη χτύπησαν.

Μάλιστα από τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο σύντροφός της αντελήφθη από το διαμέρισμά τους το συμβάν, κατέβηκε κάτω για να αντιμετωπίσει τους επιτήδειους, οι οποίοι του επιτέθηκαν επίσης.

Στη συνέχεια, έγιναν άφαντοι. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύντροφός της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Χθες το μεσημέρι πήραν εξιτήριο και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσουν κατάθεση. Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.