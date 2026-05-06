Θεσσαλονίκη: Μακάβριο εύρημα με σορό άνδρα σε φρεάτιο κοντά στο Ιπποκράτειο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα (6/5) στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, ύστερα από τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα σε φρεάτιο σταθμού στάθμευσης, σε πολύ μικρή απόσταση από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το πτώμα βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη σήψη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για την επιχείρηση ανάσυρσης.

Από τα αρχικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση και τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σορός και να ρίξει «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.