Θεσσαλονίκη: ΑμεΑ έφτιαξε ράμπα με τα ίδια του τα χέρια - «Είναι μια αντίδραση αγανάκτησης»

Το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος, άτομο ΑμεΑ που μετακινείται καθημερινά με αμαξίδιο, πήρε μια απόφαση που συγκίνησε την πόλη: να δημιουργήσει μόνος του μια ράμπα διέλευσης στη διασταύρωση Βενιζέλου και Παπαδοπούλου.

Οι κακοτεχνίες του δρόμου δεν δυσκόλευαν μόνο εκείνον, αλλά και γονείς με καροτσάκια, ηλικιωμένους και πεζούς. Παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση παρέμενε αμετάβλητη.

«Από το 2018 βλέπω ανθρώπους να πέφτουν και να τραυματίζονται εδώ», ανέφερε φαρμακοποιός της περιοχής, επιβεβαιώνοντας το χρόνιο πρόβλημα.

Η αυτοσχέδια κατασκευή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του parallaximag.gr, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε να τρυπά το τσιμέντο με ένα απλό πιστολέτο.

Με πείσμα και επιμονή, αφαίρεσε πέτρες, έφτιαξε μπετόν με τσιμέντο, άμμο και νερό, και άρχισε να απλώνει το υλικό για να δημιουργήσει μια πρόσβαση που δεν του είχε δοθεί ποτέ. Μούσκεμα από τη βροχή και ιδρωμένος από την προσπάθεια, δεν σταμάτησε λεπτό.

Καταστηματάρχες, κάτοικοι και περαστικοί στάθηκαν δίπλα του. Άλλοι πρόσφεραν εργαλεία, άλλοι υλικά, ενώ δεκάδες οδηγοί επιβράδυναν για να παρακολουθήσουν και να εκφράσουν τη στήριξή τους. Η εικόνα ενός ανθρώπου που παλεύει για το αυτονόητο έγινε συλλογικό βίωμα.

Η αντίδραση του Δήμου

Μια μέρα αργότερα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αντέδρασε: κατασκεύασε εκ νέου τη ράμπα στο σημείο και απέναντι, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «πρόχειρη».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η πράξη του Κωνσταντίνου λειτούργησε ως αφύπνιση για μελλοντικές δράσεις προσβασιμότητας.

Η ιστορία αυτή δεν αφορά μόνο μια τεχνική παρέμβαση. Είναι μια πράξη αξιοπρέπειας, ένα μήνυμα διεκδίκησης και μια υπενθύμιση ότι η πόλη ανήκει σε όλους.

Ο Κωνσταντίνος έδειξε πως η αλλαγή ξεκινά από την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου -και μπορεί να κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία.