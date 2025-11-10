Μενού

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε γερανοφόρο όχημα - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε σε γερανοφόρο όχημα.

Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη μετά από εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με γερανοφόρο όχημα, τραυματίζοντας τον χειριστή του, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής στις 11:30, στο Κορδελιό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα άρση αυτοκινήτου επί της οδού Μοναστηρίου.

Ο τραυματίας, οδηγός του γερανού, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο 41 ετών οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

