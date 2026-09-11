Θεσσαλονίκη: Το μετρό θα λειτουργήσει όλο το 24ωρο λόγω ΔΕΘ

Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει, σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ενημέρωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.