Θεσσαλονίκη: Μια άδεια βαλίτσα έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές - Προηγήθηκε τηλεφώνημα

Την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, γύρω στις 13:30 διερχόμενος πολίτης κάλεσε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αναφέροντας ότι μία μαύρη βαλίτσα είχε εγκαταλειφθεί κοντά στο «Σιντριβάνι».
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης, ενώ μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα ήταν άδεια.
