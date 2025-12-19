Μενού

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε και γρονθοκόπησε αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού

Ένας οδηγός μοτοσικλέτας στη Θεσσαλονίκη εμβόλισε αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού και πάνω στον καβγά, τόν γρονθοκόπησε.

Ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής συνελήφθη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι εμβόλισε αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού και μετά από μεταξύ τους διαπληκτισμό τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 28χρονος παθών μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησε. Εις βάρος του μοτοσικλετιστή σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

