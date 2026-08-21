Θεσσαλονίκη: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα χθες, Πέμπτη 20 Αυγούστου στην πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό της κατάρρευσης στην περιοχή βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι.

Η πλατεία Άθωνος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Θεσσαλονίκης, με καταστήματα εστίασης και ταβέρνες που συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος κόσμου. Το περιστατικό έγινε σε ώρα αιχμής, κατά την οποία κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρρευσε ξαφνικά τσιμεντένιο τμήμα της πρόσοψης, πάνω από την είσοδο κτηρίου, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αντιληπτό κάποιο πρόβλημα. Κάτω από το σημείο βρισκόταν σταθμευμένο ένα Ι.Χ., το οποίο υπέστη μικρές υλικές ζημιές.

Η πτώση προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες των καταστημάτων της πλατείας, οι οποίοι βγήκαν έξω για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Μάλιστα, ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός, ώστε ορισμένοι θεώρησαν αρχικά ότι είχε σημειωθεί σεισμός.