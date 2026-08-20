Θεσσαλονίκη: Μπαλκόνι παλιού κτιρίου κατέρρευσε και έπεσε σε αυτοκίνητο

Τυχερός στάθηκε ένας οδηγός αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί που είχε σταθμεύσει το όχημα του στην οδό Μπαλάνου κοντά στη πλατεία Άθωνος που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κατέρρευσε τμήμα μικρού μπαλκονιού και έπεσε πάνω στο ΙΧ στο οποίο δεν βρισκόταν ο οδηγός και στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το Voria.gr.
Σημειώνεται πως από το σημείο δεν περνούσε κάποιος πεζός. Η περιοχή είναι ίδιαιτερα πολυσύχναστη, καθώς υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και μπαρ, αλλά την ώρα εκείνη δεν πέρασε κάποιος. Το μονώροφο κτήριο είναι παλιό και ο πρώτος όροφος ακατοίκητος.
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