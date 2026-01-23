Θεσσαλονίκη: Νεαροί έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ 13χρονης, έκλεισαν ραντεβού με 30χρονο και τον τραυμάτισαν

Ψεύτικο προφίλ 13χρονης έφτιαξαν μία 20χρονη και ένας 23χρονος και έκλεισαν ραντεβού με 30χρονο στην περιοχή του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, τα δύο νεαρά άτομα υποδύθηκαν τη 13χρονη, έστελναν μηνύματα με τον 30χρονο και έκλεισαν ραντεβού για να συναντηθούν.
Η 20χρονη και ο 23χρονος τού επιτέθηκαν, ενώ ο νεαρός κρατούσε και μαχαίρι. Ο 30χρονος προσπάθησε να τούς απωθήσει, αλλά τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα νεαρά άτομα συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι τη δίκη.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», τα συγκεκριμένα άτομα δεν σχετίζονται με ομάδα που προχώρησε σε αντίστοιχη πράξη στο Άλσος Μετεώρων.
