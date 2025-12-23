Θεσσαλονίκη: Νεαροί και ανήλικοι έστησαν εγκληματική - Έκλειναν «ραντεβού» και λήστευαν τα θύματα

Στην ταυτοποίηση εννέα νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους τέσσερα ανήλικα, που εμπλέκονται σε επιθέσεις και ληστείες σε βάρος ατόμων στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, πρόκειται για επτά αγόρια και δύο κορίτσια, 16 έως 19 ετών, τα οποία, ενεργώντας στο πλαίσιο εγκληματικής συμμορίας, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, έκλειναν συναντήσεις με τα υποψήφια θύματά τους, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς δρούσε η εγκληματική συμμορία στη Θεσσαλονίκη

Με τον τρόπο αυτό παρέσερναν τα θύματα σε άλσος στην περιοχή της Πολίχνης, όπου με χρήση σωματικής βίας τους επιτίθονταν, αφαιρώντας προσωπικά τους αντικείμενα. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, εξανάγκασαν έναν εξ αυτών να γδυθεί, βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις πράξεις τους, ενώ έσβησαν τσιγάρο στην πλάτη του.

Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε πέντε τέτοιες επιθέσεις εναντίον ισάριθμων ανδρών, κατά τον περασμένο μήνα, αποσπώντας συνολικά 480 ευρώ, έξι κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Ανάμεσα στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνεται αυτή που είχε καταγγείλει 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη για προσέλκυση ανηλίκων για γενετήσιους λόγους (αθωώθηκε από το αυτόφωρο).

Εις βάρος των εννέα εμπλεκόμενων προσώπων -πέντε εξ αυτών έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για διάφορα ποινικά αδικήματα- σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αφορά, ανάλογα με την περίπτωση, τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.