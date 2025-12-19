Μενού

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος μετά από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Ένας δεκαεννιάχρονος έπεσε στο κενό το βράδυ της Πέμπτης (18/12) από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη χάνοντας τη ζωή του.

Δεκαεννιάχρονος έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ περιστατικό συνέβη χθες (18/12), γύρω στις 10.20 το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, βρισκόταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση ερευνώνται από το Α.Τ. Λευκού Πύργου. 

