Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος μετά από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Δεκαεννιάχρονος έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ περιστατικό συνέβη χθες (18/12), γύρω στις 10.20 το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, βρισκόταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση ερευνώνται από το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
