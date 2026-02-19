Μενού

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 62χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 62χρονο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Δήμο Βόλβης, όταν τρακτέρ εξετράπη της πορείας του και τον καταπλάκωσε.

Τροχαίο δυστύχημα με τρακτέρ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/02) στον Δήμο Βόλβης. Νεκρός είναι ένας 62χρονος άντρας, οδηγός του αγροτικού οχήματος που εξετράπη της πορείας του και τον καταπλάκωσε. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Πρωινές ώρες σήμερα (19-02-2026) σε ανώνυμη οδό της Δημοτικής Κοινότητας Ευαγγελισμού του Δήμου Βόλβης, αγροτικός ελκυστήρας που οδηγούσε 62χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

