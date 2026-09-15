Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αφού το Λιμενικό εντόπισε άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» στον Θερμαϊκό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του rthess.gr ο άνδρας, αφού ανασύρθηκε από τη θάλασσα, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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