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Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

To Λιμενικό εντόπισε άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» στον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης.

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Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη | Shuterstock
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αφού το Λιμενικό εντόπισε άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» στον Θερμαϊκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rthess.gr ο άνδρας, αφού ανασύρθηκε από τη θάλασσα, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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