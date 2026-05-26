Θεσσαλονίκη: Νοσηλευτής καταδικάστηκε για σωματική βλάβη ανηλίκου σε παιδοψυχιατρική κλινική

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, έλαβε νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, μετά από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου, λίγο πριν την εισαγωγή του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου, από υπόχρεο, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό πρότερου έντιμου βίου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από μήνυση που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατήγγειλε ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της.

Κατά την απολογία του, ο νοσηλευτής αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία προώρησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Την ενοχή του ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας, η οποία κατά την αγόρευσή της ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «ξέφυγε», ενώ επισήμανε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα τρόπο.