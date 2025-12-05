Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας συνελήφθη επειδή μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό

Οδηγός φορτηγού, προκειμένου εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι υπόλοιποι οδηγοί είδαν ξαφνικά νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκονται και τα μπλόκα των αγροτών.

Ο οδηγός, συνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.