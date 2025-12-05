Μενού

Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας συνελήφθη επειδή μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό

Οδηγός φορτηγού κινούνταν για ώρα στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό και ύστερα συνελήφθη από τις αρχές.

Κίνηση, Εθνική οδός | Eurokinissi
Οδηγός φορτηγού, προκειμένου εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι υπόλοιποι οδηγοί είδαν ξαφνικά νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκονται και τα μπλόκα των αγροτών.

Ο οδηγόςσυνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.

