Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό και τον εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός ταξί παρέσυρε δικυκλιστή και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το GRTimes, το όχημα χτύπησε την μπροστινή ρόδα της μηχανής, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός που επέβαινε να πέσει και να τραυματιστεί ελαφρά.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει.