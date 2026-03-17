Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ «τις έπαιξε» με οδηγό Ι.Χ. - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ που πιάστηκε στα χέρια με έναν οδηγό Ι.Χ που εισήλθε και στάθμευσε στη λεωφορειολωρίδα.

Oδηγός του ΟΑΣΘ πιάστηκε στα χέρια με οδηγό Ι.Χ.
Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ πιάστηκε στα χέρια με έναν οδηγό Ι.Χ που εισήλθε και στάθμευσε στη λεωφορειολωρίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό έλαβε χώρα στην Εγνατία Οδό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν. Στη συνέχεια ο οδηγός λεωφορείου βγήκε από το όχημα του και πιάστηκαν στα χέρια, με το συμβάν να καταγράφεται με λεπτομέρεια σε βίντεο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ο οδηγός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και θα παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο, με την πιθανότητα ακόμα και να χάσει την εργασία του.

 

ΕΛΛΑΔΑ