Θεσσαλονίκη: Οι πρώτες πινακίδες με γραφή Braille σε στάσεις λεωφορείων

Ένα βήμα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης έγινε με την τοποθέτηση των πρώτων 20 πινακίδων με ανάγλυφη γραφή Braille σε στάσεις λεωφορείων του ΟΑΣΘ. Τα εγκαίνια του πιλοτικού προγράμματος έκανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.

Οι νέες πινακίδες, που τοποθετούνται για πρώτη φορά στη χώρα ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, ενισχύουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Με ανάγλυφη γραφή Braille αναγράφουν το όνομα και τον κωδικό της στάσης, καθώς και όλες τις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σημείο. Σε πρώτη φάση εγκαθίστανται 20 πινακίδες, ως πιλοτική εφαρμογή, ενώ προβλέπεται να εγκατασταθούν συνολικά 1.000 σε ισάριθμες στάσεις.

«Είναι ένα ακόμη μέτρο, όπως και οι απινιδωτές, που ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Άρα η πόλη δείχνει το δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα για το πως πρέπει να κινηθούμε, για προσβάσιμες μεταφορές, με σεβασμό και αγάπη για όλους. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά σήμερα γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

«Είναι μια καινοτόμα ιδέα να μπουν πινακίδες με τη γραφή Braille, ο κώδικας για τα άτομα με οπτική αναπηρία, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε, πέρα από την ηχητική πληροφορία που έχουμε από κάποιες στάσεις που μιλάνε, να έχουμε και την πρόσβαση άμεσα, ποια γραμμή περνάει από τη συγκεκριμένη στάση, το όνομά της, αλλά και τον κωδικό της», δήλωσε η ταμίας της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας, Κατερίνα Λορέντζου.