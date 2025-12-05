Θεσσαλονίκη: Ομάδα παγιδεύει και ξυλοκοπεί άνδρες που φέρονται να έχουν παιδοφιλικές τάσεις

Μια ομάδα προσπαθεί να «παραδειγματίσει» όσους έχουν παιδοφιλικές τάσεις, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία προχωρά σε ξυλοδαρμούς πιθανών θυτών.
Σύμφωνα με το Mega, νεαροί έχουν διαδικτυακό προφίλ σε εφαρμογή για ραντεβού, και προσποιούνται ότι είναι ανήλικοι. Δίνουν ραντεβού με όποιον ανταποκριθεί θετικά και ύστερα όταν φτάνει στο σημείο τον ξυλοκοπούν.
Το περιστατικό κατήγγειλε ένας άνδρας, ο οποίος ωστόσο, δεν πήγε κατευθείαν στην αστυνομία. Μάλιστα, μετά τον ξυλοδαρμό, έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι κοντά στον εντοπισμό της ομάδας - η οποία ονομάζεται «τιμωροί παιδόφιλων» - βρίσκονται οι αρχές καθώς το μοτίβο του περιστατικού είναι ίδιο με δύο ακόμα υποθέσεις που σημειώθηκαν μέσα στη χρονιά.
- LIVE η εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron: Βελτιώνεται η εικόνα στην Αττική
- Βγήκε ο χάρτης επικινδυνότητας για την κακοκαιρία Byron: Ποιες περιοχές θα δουν ακραία φαινόμενα
- Στο ίδιο μπαρ Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου – H σιωπή που έκλεψε την παράσταση
- Το δείπνο Λιάγκα-Αρναούτογλου που κανόνισε ο ΑΝΤ1 στην Πεντέλη για να μπει ένα τέλος στην παρεξήγηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.