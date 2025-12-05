Θεσσαλονίκη: Ομάδα παγιδεύει και ξυλοκοπεί άνδρες που φέρονται να έχουν παιδοφιλικές τάσεις

Μια ομάδα προσπαθεί να «παραδειγματίσει» όσους έχουν παιδοφιλικές τάσεις, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία προχωρά σε ξυλοδαρμούς πιθανών θυτών.

Σύμφωνα με το Mega, νεαροί έχουν διαδικτυακό προφίλ σε εφαρμογή για ραντεβού, και προσποιούνται ότι είναι ανήλικοι. Δίνουν ραντεβού με όποιον ανταποκριθεί θετικά και ύστερα όταν φτάνει στο σημείο τον ξυλοκοπούν.

Το περιστατικό κατήγγειλε ένας άνδρας, ο οποίος ωστόσο, δεν πήγε κατευθείαν στην αστυνομία. Μάλιστα, μετά τον ξυλοδαρμό, έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κοντά στον εντοπισμό της ομάδας - η οποία ονομάζεται «τιμωροί παιδόφιλων» - βρίσκονται οι αρχές καθώς το μοτίβο του περιστατικού είναι ίδιο με δύο ακόμα υποθέσεις που σημειώθηκαν μέσα στη χρονιά.



