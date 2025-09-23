Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (23/9), στη σιδηροδρομική γραμμή Σίνδος–Άδενδρο, όταν η Hellenic Train ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Άδενδρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η κυκλοφορία διεκόπη από τις 19:58 έως τις 20:52, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης στο συγκεκριμένο τμήμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσβεση της φωτιάς.

Η αμαξοστοιχία 2593, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα και μετέφερε 54 επιβάτες, παρέμεινε προσωρινά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου. Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, συνέχισε το ταξίδι της με καθυστέρηση 55 λεπτών.

Η Hellenic Train ευχαρίστησε τις αρμόδιες Αρχές για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή της προς το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του.