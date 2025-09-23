Μενού

Θεσσαλονίκη: «Πάγωσε» η σιδηροδρομική κυκλοφορία από πυρκαγιά - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Καθυστέρηση 55 λεπτών για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα μετά την αναστάτωση στον σιδηρόδρομο.

Reader symbol
Newsroom
τρένο
Τρένο | In Time / Νίκος Χαλκιόπουλος
  • Α-
  • Α+

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα (23/9), στη σιδηροδρομική γραμμή Σίνδος–Άδενδρο, όταν η Hellenic Train ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Άδενδρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η κυκλοφορία διεκόπη από τις 19:58 έως τις 20:52, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης στο συγκεκριμένο τμήμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσβεση της φωτιάς.

Η αμαξοστοιχία 2593, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα και μετέφερε 54 επιβάτες, παρέμεινε προσωρινά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου. Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, συνέχισε το ταξίδι της με καθυστέρηση 55 λεπτών.

Η Hellenic Train ευχαρίστησε τις αρμόδιες Αρχές για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή της προς το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ