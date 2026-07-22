Θεσσαλονίκη: Το 'παιξε υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και πήρε σακούλα με λίρες, χρήματα και κοσμήματα από 43χρονη

Έναν απρόσμενο τρόπο βρήκε ένας 25χρονος στην περιοχή του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης για να εξαπατήσει μια 43χρονη, καθώς προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, καταφέρνοντας να της αποσπάσει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα.



Σύμφωνα με πληροφορίες η απάτη σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ενώ σε βάρος του 25χρονου που ταυτοποίηθηκε σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 25χρονος έπεισε την παθούσα να τοποθετήσει σε σακούλα 2.000 ευρώ, 6 λίρες, χρυσά κοσμήματα και ρολόγια χειρός, συνολικής αξίας (4.500) ευρώ, και να την αφήσει απέναντι από το σπίτι της, απ’ όπου στη συνέχεια την παρέλαβε.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.