Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε στις φλόγες καφετέρια του κέντρου της πόλης

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/5) σε ισόγειο κατάστημα καφέ take away στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρική περιοχή της συμπρωτεύουσας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίου Δημητρίου και στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής. Τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.