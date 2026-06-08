Θεσσαλονίκη: Παράσυρση ανήλικης στην Περαία - Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Σοκ έχει προκαλέσει η παράσυρση ανήλικης από όχημα που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Περαίας, την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η 15χρονη βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο ωστόσο είναι σοβαρά τραυματισμένη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη φέρει κάταγμα στο κρανίο και τη λεκάνη και παραμένει υπό την άγρυπνη παρακολούθηση των γιατρών της παιδοχειρουργικής κλινικής, οι οποίοι θα εκτιμήσουν αν θα προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, ο 38χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι βρέθηκε αρνητικός σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθη.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 12 το βράδυ της Κυριακής (7/6) στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον 38χρονο παρέσυρε τη 15χρονη στο 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, όταν η ανήλικη επιχείρησε να περάσει κάθετα το οδόστρωμα.