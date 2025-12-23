Θεσσαλονίκη: Πέταξαν βόμβα μολότοφ σε περιπολικό - Αναζητούνται οι δράστες

Επίθεση με βόμβα μολότοφ σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές σήμερα (23/12) από ομάδα κουκουλοφόρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 02:20 μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο. Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός.
Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος. Το πλήρωμα του περιπολικού που βρέθηκε στο στόχαστρο των κουκουλοφόρων ήταν επιφορτισμένο με την φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου.
Οι δράστες της επίθεσης αφού πέταξαν τις βόμβες μολότοφ απομακρύνθηκαν πεζοί μέσω της οδού Αποστόλου Παύλου προς την Άνω Πόλη. Φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.
