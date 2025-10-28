Μενού

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η 70χρονη που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Kατέληξε η 70χρονη μετά από τη φωτιά σε κτίριο στη Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόορ του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόορ του ΕΚΑΒ σε συμβάν | Intime
  • Α-
  • Α+

Πέθανε η 70χρονη που είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες πολυκατοικίας, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στον πρώτο όροφο στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα τη Τρίτη (28/10).

Επιπλέον, 2 άνδρες 70 και 90 ετών εκδήλωσαν οξέα αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού και στο σημείο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από το επιτελείο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 όχημα ταχείας ανταπόκρισης μικρού όγκου και συνολικά 5 διασώστες και 1 ιατρός ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, πυροσβέστης υπέστη εγκαύματα και έλαβε πρώτες βοήθειες από τους διασώστες και την ιατρό του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ