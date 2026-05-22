Θεσσαλονίκη: Πινακίδα-«καρμανιόλα» έπεσε στο κεφάλι 40χρονης και την έστειλε στο νοσοκομείο

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν μεταλλική πινακίδα σήμανσης στον ποδηλατόδρομο του πάρκου Ξαρχάκου αποκολλήθηκε ξαφνικά, τραυματίζοντας σοβαρά στο κεφάλι μια 40χρονη γυναίκα που διερχόταν από το σημείο.

«Περπατούσα αμέριμνη όταν ένιωσα το χτύπημα», δήλωσε το θύμα στην κάμερα της ΕΡΤ, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα τη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, της έγιναν ράμματα και υποβλήθηκε σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο προκειμένου να αποκλειστούν περαιτέρω εσωτερικές βλάβες.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας πως προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, η πτώση της πινακίδας οφείλεται σε παλαιότερη πρόσκρουση κάποιου ΙΧ, η οποία αλλοίωσε τη στατικότητά της χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Η επίμαχη πινακίδα έχει ήδη αντικατασταθεί από τα συνεργεία του Δήμου, ωστόσο το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τον τακτικό έλεγχο των υποδομών στον αστικό ιστό.