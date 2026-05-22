Μενού

Θεσσαλονίκη: Πινακίδα-«καρμανιόλα» έπεσε στο κεφάλι 40χρονης και την έστειλε στο νοσοκομείο

Σοβαρός τραυματισμός 40χρονης στη Θεσσαλονίκη από πτώση πινακίδας στο πάρκο Ξαρχάκου. Μήνυση κατά αγνώστων καταθέτει ο Δήμος.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν μεταλλική πινακίδα σήμανσης στον ποδηλατόδρομο του πάρκου Ξαρχάκου αποκολλήθηκε ξαφνικά, τραυματίζοντας σοβαρά στο κεφάλι μια 40χρονη γυναίκα που διερχόταν από το σημείο.

«Περπατούσα αμέριμνη όταν ένιωσα το χτύπημα», δήλωσε το θύμα στην κάμερα της ΕΡΤ, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε εσπευσμένα τη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, της έγιναν ράμματα και υποβλήθηκε σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο προκειμένου να αποκλειστούν περαιτέρω εσωτερικές βλάβες.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας πως προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, η πτώση της πινακίδας οφείλεται σε παλαιότερη πρόσκρουση κάποιου ΙΧ, η οποία αλλοίωσε τη στατικότητά της χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Η επίμαχη πινακίδα έχει ήδη αντικατασταθεί από τα συνεργεία του Δήμου, ωστόσο το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τον τακτικό έλεγχο των υποδομών στον αστικό ιστό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ