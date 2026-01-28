Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης δύο ετών στην οδηγό που πήρε «αμπάριζα» 15 οχήματα

Με ποινή φυλάκισης 2 ετών, την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ/ημέρα, αλλά και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για ένα χρόνο, τιμωρήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, η 24χρονη οδηγός που προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο.

Το περιστατικό είχε συμβεί τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου 2026, μετά από νυχτερινή έξοδο της 24χρονης με τις φίλες της, ενώ κατά την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε από αστυνομικούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος και γι’ αυτό της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η νεαρή γυναίκα κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

«Ήπια ένα ποτό και αισθανόμουν πολύ καλά, μπορούσα να οδηγήσω» είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της, ενώ απέδωσε την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου σε μηχανολογικό πρόβλημα τού οχήματος.

«Κάτι έπαθε το γκάζι και το αυτοκίνητο άρχισε να τρέχει από μόνο του…», είπε, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες- ιδιοκτήτες των σταθμευμένων αυτοκινήτων και επιχειρήσεων, τους οποίους – όπως ανέφερε η υπεράσπισή της- ανέλαβε ήδη πρωτοβουλίες να αποζημιώσει για τις προκληθείσες υλικές ζημιές.