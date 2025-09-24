Θεσσαλονίκη: Πόρεια αλληλεγγύης των οπαδών του ΠΑΟΚ για την Παλαιστίνη - «Ανεπιθύμητη η Μακάμπι»

Με κεντρικό σύνθημα «Ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς» εκατοντάδες φίλοι του «Δικεφάλου» συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και πραγματοποίησαν πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, ενόψει του αγώνα της ομάδας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League.

Υπενθυμίζεται πως τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη είναι «δρακόντεια», καθώς οι Αρχές περίμεναν 150 Ισραηλινούς οπαδούς της Μακάμπι, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να διαδηλώνουν στο κέντρο της πόλης για τον εν εξελίξει πόλεμο στη Γάζα.

Συγκέντρωση οπαδών ΠΑΟΚ για την Παλαιστίνη | Intime

Συγκέντρωση οπαδών ΠΑΟΚ για την Παλαιστίνη | Intime

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης δηλώνουν πως η ομάδα από το «κράτος δολοφόνο» του Ισραήλ όπως και οι οπαδοί της είναι ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη λόγω της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα».

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Κάμαρας όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινείται προς το γήπεδο της Τούμπας όπου όπου στις 19:45 θα γίνει η σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μακάμπι.

Σημειώνεται πως εδώ και αρκετή ώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν αποκλείσει την οδό Εγνατία με πρόθεση να ξεκινήσουν την πορεία προς το γήπεδο της Τούμπας, όμως δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν σχηματίσει φραγμό για να μην τους επιτρέψουν να κινηθούν προς το γήπεδο. Τελικά αυτό τους επετράπη και η πορεία κινείται προς την Τούμπα υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Μάλιστα εκατοντάδες είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία PAOK4Palestine μέσω της οποίας έγινε το κάλεσμα για τη σημερινή διαμαρτυρία.

Με πληροφορίες από Thestival