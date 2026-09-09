Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το ατύχημα με το λεωφορείο - «Είδαμε όλη τη στάση να πέφτει σε μία κοπέλα»

Τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης -οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα, μετά το τροχαίο με λεωφορείο που σημειώθηκε μπροστά στη στάση «Καν Καν» επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου 256, στην περιοχή της Νεάπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε άλλο αστικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στη στάση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τέσσερις γυναίκες.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα φέρουν μια νεαρή κοπέλα, 21 ετών, καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη.

Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρονοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.

«Έπεσε ολόκληρη η στάση πάνω σε μια κοπέλα»

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την πρόσκρουση.

Όπως ανέφερε στο ThessPost.gr, ένα λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει στη στάση προκειμένου να αποβιβαστούν επιβάτες, ενώ πίσω του κινούνταν το λεωφορείο της γραμμής 28.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το λεωφορείο της γραμμής 28 επιχείρησε να προσεγγίσει τη στάση από τη δεξιά πλευρά, χωρίς ωστόσο να υπολογίσει σωστά την απόσταση από το προπορευόμενο λεωφορείο. Ακολούθησε η σφοδρή πρόσκρουση στη στάση.

«Τρομάξαμε. Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση να πέφτει κυριολεκτικά πάνω σε μια κοπέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Εγκλωβίστηκε επιβάτιδα

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα μία από τις γυναίκες που βρίσκονταν στη στάση να εγκλωβιστεί κάτω από την κατασκευή.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, ωστόσο η γυναίκα κατάφερε τελικά να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια περαστικών.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στην περιοχή και παρέλαβαν τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.