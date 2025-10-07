Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς, επιχείρησαν να ελέγξουν... αστυνομικό και συνελήφθησαν

Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και τοποθετώντας φάρο σε αυτοκίνητο, τρεις νεαροί βγήκαν σε… περιπολία στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας να ελέγξουν έναν πολίτη, που για κακή τους τύχη αποδείχθηκε πως ήταν πραγματικός αστυνομικός.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, τράπηκαν σε φυγή, αλλά εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν στο σημείο. Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τους συλληφθέντες να είναι 21 και 19 ετών.
Από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, κατασχέθηκαν ο φάρος, όπως επίσης ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παράβαση του νόμου περί όπλων.
- Tο χοντρό παιχνίδι της Ζωής, τα ποσοστά Τσίπρα από τα άλλα κόμματα και οι... εντός σπόντες Ανδρουλάκη
- Πίσω από τις λέξεις, αυτό εύχεται ο Αλέξης
- Ένα iPhone οδήγησε σε 40.000 κλεμμένα κινητά: Πώς η Βρετανία έστησε τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση
- Τζίνα Αλιμόνου: «Της δάνεισε ένα Wrangler, ξαναξύπνησε και πήρε το 100», λέει ο πατέρας του συντρόφου της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.