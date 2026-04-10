Θεσσαλονίκη: Προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 - Συνελήφθη 23χρονη

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή δικυκλιστών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οδήγησαν στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη γυναίκας που ενέχεται σε περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για 23χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών, για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (09-04-2026), στην περιοχή των Συκεών, η προαναφερόμενη γυναίκα, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς της, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 83χρονο να μεταβεί σε τραπεζικό υποκατάστημα, στην περιοχή της Νεάπολης και να προβεί στην ανάληψη χρηματικού ποσού (5.000) ευρώ, το οποίο θα παρέδιδε σε άτομο που ανέμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Ο ηλικιωμένος μετέβη στην τράπεζα, απ’ όπου ενημερώθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης σχετικά με την απάτη που βρισκόταν σε εξέλιξη. Άμεσα προσέτρεξαν αστυνομικοί στην οικία του παθόντα, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, οι δράστες, με τον ίδιο τρόπο, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 83χρονο το χρηματικό ποσό των (10.000) ευρώ και χρυσαφικά.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.