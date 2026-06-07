Συνολικά πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Ο 55χρονος συνελήφθη χθες (06/06) βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί υπάρχουν τόσες αδέσποτες γάτες στους δρόμους; Η λύση στο πρόβλημα και τα λάθη που γίνονται