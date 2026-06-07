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Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 270.300 ευρώ σε άνδρα που εγκατέλειψε 9 γατάκια

Πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ σε 55χρονο, που εγκατέλειψε εννέα γατάκα, σε οικόπεδο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

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Γάτα με το μωρό της | Eurokinissi
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Συνολικά πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Ο 55χρονος συνελήφθη χθες (06/06) βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

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