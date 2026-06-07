Συνολικά πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε οικόπεδο περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.
Ο 55χρονος συνελήφθη χθες (06/06) βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σε βάρος του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.
Διαβάστε ακόμα: Γιατί υπάρχουν τόσες αδέσποτες γάτες στους δρόμους; Η λύση στο πρόβλημα και τα λάθη που γίνονται
- Μαριάνα Κατσιμίχα: «Έπρεπε να διαχειριστώ να ακούω το τραγούδι μου παντού και να μην κριντζάρω»
- «Αν δεν είσαι βίαιος, δεν επιβιώνεις»: Μια μέρα της ζωής ενός συνδεσμίτη
- Έξι influencers (και μη) που βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ έβγαζαν την «απόλυτη selfie»
- Οι πολλές ζωές της Μαλβίνας Κάραλη – Η γυναίκα, η δημοσιογράφος, η περσόνα μέσα από τα δικά της λόγια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.