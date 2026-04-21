Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία - Η ανάρτηση της μπάντας

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί μετά την είδηση ότι δύο μουσικοί του δρόμου στη Νέα Παραλία, στη Θεσσαλονίκη, έλαβαν πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, επειδή έπαιξαν με μικροφωνική εγκατάσταση.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 19/4, στη Νέα Παραλία, κοντά στον Λευκό Πύργο, όπου εμφανιζόταν το συγκρότημα Yilturum.

Όπως επισημαίνει το rthess.gr, τα μέλη της μπάντας δήλωσαν ότι άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας τούς προσέγγισαν και τους ζήτησαν να σταματήσουν τη χρήση ενισχυτών και μικροφώνου, προκειμένου να τους ενημερώσουν. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προειδοποίηση.

«Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν.

Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. (Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ , αλλά μας έκαναν χάρη οι γλυκούλιδες)

Απ' ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στη παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνική στην παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο εντωμεταξύ, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στην παραλιακή.

Παρόλαυτα, αφού κόπηκε το πρόστιμο, δε σταματήσαμε να τραγουδάμε. Λέμε, τώρα το κακό έγινε, ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό για το οποίο ζούμε.

Αφού δε μας φέρανε (ακόμα) το πιστόλι στο κρόταφο, επειδή τολμάμε να τραγουδήσουμε με μικρόφωνο, ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε.

Να πούμε κάπου εδώ πως η στήριξη από τον κόσμο όταν έγινε το συμβάν αλλά και έπειτα, ήταν τεράστια. Δεν το περιμέναμε καθόλου και είμαστε ακόμα πολύ συγκινημένοι.

Ευχαριστούμε ταπεινά και από καρδιάς για αυτή την μεγάλη αγκαλιά και για την οικονομική στήριξη. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε ένσταση για το πρόστιμο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η στήριξη σας όμως είναι η δύναμή μας , και τουλάχιστον παρακαλούμε να κοινοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το περιστατικό. Είστε η δύναμη μας.

Εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε, όσο και αν ενοχλούμε, γιατί αυτό ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.

Λεγόμαστε Yilturum, είμαστε η Ευαγγελία και ο Γιώργος, αγαπάμε τη μουσική και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να την εξυπηρετούμε», δήλωσε η μπάντα στο Facebook.

Στα social media, σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις μετά την γνωστοποίηση του συμβάντος.

